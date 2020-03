Coronavirus, a Caltanissetta i riti della Settimana Santa trasmessi online

È la preghiera un rifugio, una consolazione, cibo per l'anima in questi momenti di grande difficoltà, i credenti seguiranno le celebrazioni della Settimana Santa in streaming. Il vescovo monsignor Mario Russotto ha emanato un decreto con il quale stabilisce le regole di preghiera in periodo di emergenza sanitaria con l'approssimarsi delle festività pasquali.

Messe in streaming e fedeli a casa, le chiese comunque aperte, i simboli della cristianità in esposizione a tutela e protezione di quanti in questi giorni si prodigano per gli altri, medici, sanitari volontari. Le campane continueranno a suonare come sempre per richiamare il popolo di Cristo alla preghiera.

