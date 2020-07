Caltanissetta, Samonà: "Presto i lavori di restauro di Santa Maria degli Angeli"

Mentre sono già in corso i lavori per il recupero della cripta di San Domenico, a Caltanissetta sarà espletata a breve la gara per il completamento dei lavori di restauro del complesso di Santa Maria degli Angeli. Ad annunciarlo l'assessore dei beni culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà, durante la tappa nissena del suo tour per verificare lo stato di salute del patrimonio culturale della regione.

Presenti anche la sovrintendente Daniela Vullo, il responsabile della segreteria tecnica dell’assessorato, Carmelo Bennardo, il parlamentare nazionale Alessandro Pagano e il commissario provinciale della Lega, Oscar Aiello.

A Caltanissetta l’assessore ha visitato il complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, futura sede della Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta, la cripta della chiesa di San Domenico e la Sala Espositiva che custodisce i gruppi statuari del Venerdì Santo nisseno, dove è stato accompagnato alla lettura delle opere da Alessandro Barrafranca.

Durante la giornata l’assessore Samonà ha incontrato anche la Real Maestranza e il Gran Cerimoniere Gianni Taibbi.

A San Cataldo ha visitato il complesso monumentale della “via Crucis” e della “via Lucis” in ceramica; quindi la presentazione dei “Sampaoloni”, i giganti processionali in cartapesta raffiguranti gli apostoli a cura dell’Associazione Amico Medico.

“Ho trovato una comunità entusiasta e orgogliosa del proprio patrimonio monumentale e culturale - commenta l’assessore Alberto Samonà a margine della giornata - il sopralluogo avrà una seconda tappa a Gela dove visiterò presto il parco archeologico. C’è un grande tesoro di beni materiali e immateriali che va custodito, rafforzato e fatto conoscere al mondo intero. Questa parte di Sicilia, come il centro di un prezioso cofanetto, contiene il cuore sacro della nostra Terra e tramanda espressioni di una fede ancora molto forte e sentita”.

"Fra breve sarà espletata la gara per il completamento dei lavori di restauro del complesso di Santa Maria degli Angeli, mentre sono già in corso i lavori per il recupero della cripta di San Domenico".

