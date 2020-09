Un'antica moneta di Gela per un francobollo italiano

Un’antica moneta di Gela (un tetradramma) è stata scelta per illustrare un nuovo francobollo italiano, emesso oggi nell’ambito della serie dedicata al patrimonio artistico e culturale nazionale. Il francobollo, valido per la posta ordinaria, mostra il dritto e il rovescio della moneta coniata in argento nel V secondo a.C. dalla colonia greca di Gela: su una faccia compaiono una quadriga e una corona; sull'altra faccia c'è l’immagine di un toro a testa umana, personificazione del Fiume Gela ed emblema della monetazione geloa. La moneta, del peso di circa 17 grammi, è esposta nel Museo Archeologico di Gela.

