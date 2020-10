Beni culturali, stanziati oltre tre milioni per il museo di Gela

Finanziamento da 3 milioni e 156.000 euro per il Museo Archeologico Regionale di Gela. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice a seguito della pubblicazione di ieri del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I fondi potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza e per la creazione di strutture per disabili.

E’ stato, infatti, confermato il finanziamento all’interno del Programma Operativo Nazionale "Cultura e sviluppo" FESR 2014-2020, a valere sulla Linea di Azione 6cl.a (Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale, e immateriale, nelle aree di Attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo), per un importo di oltre 3 milioni e 145 mila euro.

