A Gela torna il Festival "Versi di luce", la rassegna trasmessa in streaming

Gela è pronta ad ospitare anche quest'anno la nuova edizione del Festival di cinema e poesia "Versi di luce". La kermesse parte oggi e durerà sino a domenica 28 febbraio e, completamente rivoluzionata a causa del Covid, sarà trasmessa in streaming tutti e tre i giorni.

La rassegna, dedicata al poeta Salvatore Quasimodo, unisce i versi delle poesie alle luci delle sale cinematografiche. Quasi 1400 le opere partecipanti a questa edizione, suddivise in diverse categorie: videoarte, videopoesia, videoclip, corti di fiction e, da quest'anno, anche lungometraggi.

“E' davvero con grande piacere che anche quest'anno patrociniamo il Festival di Cinema e Poesia 'Versi di luce'. Un'edizione, purtroppo, notevolmente ridotta, a causa della pandemia, e che speriamo di poter rilanciare, insieme agli organizzatori, a partire dal prossimo anno. Ogni iniziativa che coniughi la cultura alla promozione del territorio è sempre ben accetta e troverà in noi massima apertura e collaborazione, soprattutto se dedicata ed ispirata a grandi maestri del calibro di Salvatore Quasimodo, Nobel per la Letteratura nel 1959 che ha vissuto parte della sua vita tra Modica e Gela", commenta il sindaco Lucio Greco.

“Il cinema, a modo suo, è poesia – afferma Elio Cassarino, direttore artistico di Versi di Luce per la città di Gela – e da qui l'idea, portata avanti insieme a Tiziana Spadaro, direttore artistico per la parte modicana del festival. Dispiace, quest'anno, non sentire l'affetto del pubblico. Mancano gli studenti, il calore di una sala gremita. Dispiace anche che i giurati abbiano dovuto vedere le opere in gara a casa, ma la fase storica che stiamo vivendo non ci ha offerto alternative”.

La serata finale della premiazione sarà condotta da Carmen Attardi. Sarà presente, in collegamento, anche il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Tra le chicche di questa edizione la consegna del premio alla regista Emma Dante, che tanto successo ha riscosso al festival del cinema di Venezia con “Le sorelle Macaluso”.

L'evento verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo da oggi e fino al 28 febbraio sul sito www.versidiluce.com.

