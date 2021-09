Gela, anfora ellenistica ritrovata nei fondali del mare

La Capitaneria di porto di Gela, in data 07 Settembre 2021, ha proceduto a dare in consegna, per l’opportuna opera di conservazione e valorizzazione, un reperto di interesse storico/archeologico alla competente Soprintendenza del Mare.

Si tratta della parte superiore di un’anfora di epoca ellenistica, risalente al III secolo a.C, denominata greco-italica, ritrovata da personale civile in immersione ricreativa nello specchio acqueo prospicente il "Parco di Montelungo" sito in Gela. L’operazione rientra nelle molteplici attività poste in essere a garanzia dei cittadini nell’ottica della tutela dei beni archeologici sommersi, in piena sinergia con la Soprintendenza del Mare.

