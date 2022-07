Caltanissetta piange la morte di Oscar Dell'Aira: ha lasciato il segno con le sue vignette

Lutto a Caltanissetta. Si è spento la scorsa notte Oscar Dell’Aira, docente di diritto ma anche vignettista e disegnatore, molto noto per il suo amore per il teatro e per aver dato un grande impulso alla cultura nissena.

Dell'Aira aveva 68 anni e lascia due figli. I funerali si svolgeranno martedì 5 luglio alle 16 nella parrocchia San Michele di Caltanissetta. Su Facebook lo piangono in tanti, ricordando le sue vignette, la sua satira discreta ma comunque pungente.

Tra i primi a manifestare il loro cordoglio sono i suoi studenti: “Tu non eri semplicemente un prof ma molto di più.. un amico, un confidente, persona delicata, gentile, affascinante e soprattutto un grande artista! Eri uno di noi”.

Ma lo strazio e il dolore si leggono anche in tanti altri post su Facebook. "In questi 4 anni ad Agrigento - scrive Francesco Paolo Anselmo - mi veniva spesso a trovare regalando caricature a tutti i miei amici. Animo sensibile, uomo di grandissima classe, mi avviò alla pallacanestro ed ora è salito in cielo, dove sicuramente starà ironizzando su di noi, disegnando le sue caricature".

"Lasci un mondo che tu avevi provato a cambiare - è il ricordo di Sergio Averna -, quante parole, quante azioni e quanti convincimenti ci hanno legato per un tratto della nostra terrena vita. Adesso sicuramente renderai migliore, più colorato e più divertente il posto dove andrai e noi da qui vedremo i tuoi meravigliosi disegni e rideremo insieme a te.

Buon viaggio mio caro amico sognatore".

A ricordarlo sono anche tanti artisti e uomini di cultura che lo apprezzavano e stimavano: "Di suo pugno una prospettiva realistica della città di Caltanissetta fu mia ispirazione per la realizzazione della sigla del documentario '1950-2000 la città racconta la sua storia' realizzato qualche hanno fa. Ti ricorderò sempre come persona sensibile e fuori dagli schemi, proprio come un artista deve essere", scrive su Facebook Maurizio Fiaccabrino.

© Riproduzione riservata