Fai, l’attore gelese Giovanni Cacioppo testimonial per la Torre di Manfria di Caltanissetta

La Torre di Manfria di Caltanissetta, un luogo del cuore. Sponsor l’attore gelese Giovanni Cacioppo, per la campagna nazionale di sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale promossa dal FAI – Fondo Ambiente italiano.

Torre di Manfria è una tra le più importanti torri costiere di avvistamento dell’isola, domina da circa 500 anni con la sua grandezza il promontorio poco lontano dal centro cittadino. Negli ultimi anni è divenuta oggetto di atti vandalici e contenziosi che ne hanno ripetutamente mortificato la bellezza. La raccolta firme legata alla campagna “I luoghi del cuore” è un’opportunità di attenzione e riscatto.

La delegazione Fai di Caltanissetta, ha scelto un testimonial di eccezione, Giovanni Cacioppo. Volto noto a livello nazionale e amato dai suoi concittadini, ha accettato la proposta di farsi veicolo di un messaggio importante, registrando una video dichiarazione. Accantonati per pochi istanti i panni da comico, ha ricordato l’importanza e la bellezza della Torre di Manfria.

Dalle sue parole un appello: essere ricordati come la generazione che ha salvato la torre e non come la generazione che ha contribuito alla sua distruzione e alla sua scomparsa.

Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare al censimento “I luoghi del cuore” e sostenere la Torre di Manfria con una firma, sul sito del FAI o nei punti di raccolta presenti in città. La raccolta firme sui modelli cartacei avrà scadenza anticipata di qualche giorno, per permettere agli addetti di caricare correttamente i voti sulla piattaforma.

