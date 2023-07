Gela, un annullo filatelico speciale per ricordare gli ottanta anni dello sbarco alleato in Sicilia

Un annullo filatelico speciale in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, in programma a Gela questo fine settimana. Poste Italiane lunedì 10 luglio attiverà un servizio filatelico temporaneo. Dalle ore 17 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello stand di Poste Italiane allestito in via Vittorio Emanuele 277, a Gela. Il bollo riporta la dicitura “80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia – La battaglia di Gela 1943-2023”.

Il bollo è stato richiesto dall’associazione ex allievi liceo ginnasio Eschilo. La battaglia di Gela fu combattuta nel golfo della città e nel territorio circostante. Era il 10 luglio 1943 quando gli americani della 45ª divisione di fanteria della settima armata comandata dal generale George Patton sbarcarono intorno alle 3,45 su un fronte di 17 chilometri tra punta Zafaglione e punta Braccetto mentre la prima e la terza divisione occupavano il tratto di spiaggia compreso tra Gela e Licata.