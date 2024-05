Caltanissetta, liceali attori per un giorno: recitano Shakespeare in lingua inglese del '500

Shakespeare visto con gli occhi dei ragazzi di Caltanissetta. E, vera preziosità, interpretandolo in lingua inglese, ma del ‘500. Liceali, attori per un giorno, che con la leggerezza di quell’età e la disinvoltura di consumati attori interpretano una delle più note opere del drammaturgo inglese.

Non solo attori, ma ideatori e creatori di scenografie, coreografie e messa in scena della commedia. Evento con un cast di una cinquantina di ragazzi del liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta, sotto la sapiente guida delle insegnanti Lucrezia Costa, che ne ha curato la sceneggiatura e la direzione teatrale e Marzia Guarneri per la organizzazione artistica, con il coordinamento generale della dirigente scolastica Irene Cinzia Maria Collerone.

Un evento che sintetizza il frutto di un progetto ribattezzato «All the world’s a stage». E se «tutto il mondo è un palcoscenico», come recita il titolo, riflettori puntati, adesso, sul palco dello stesso Ruggero Settimo, cornice dell’appuntamento teatrale aperto al pubblico.

«The Tempest» la fiaba romanzata, in cinque atti, scelta per questa nuova fatica artistica che premia il duro e ricercato lavoro del laboratorio teatrale. Opera interpretata rigorosamente in lingua inglese del Sedicesimo secolo.