L'ex provincia di Caltanissetta affitta gli immobili

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta intende procedere alla valorizzazione ed affidare in locazione a titolo oneroso, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o riqualificazione, i seguenti immobili di sua proprietà (per singoli lotti): Palalivatino, Kartodromo e Parco Montelungo a Gela e Palacarelli a Caltanissetta, al fine di renderli pienamente fruibili ed aperti al pubblico secondo l'attuale destinazione d'uso, consentire la contrazione dei costi di gestione per liberare risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni istituzionali fondamentali e sviluppare e sostenere lo sviluppo locale favorendo la nascita di nuove attività.

Il bando, che è reperibile sul sito internet della Provincia, prevede il pagamento di un canone annuo e l'iniziale investimento, da parte dell'aggiudicatario, di un capitale da destinare alla ristrutturazione ed alla manutenzione dell'immobile, per rendere pienamente funzionale la struttura affidata.

Il bando prevede la possibilità che, in aggiunta all'attuale destinazione d'uso che consente lo svolgimento delle attività sportive, culturali, ricreative e di altra natura, si possano esercitare anche altre attività, preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

