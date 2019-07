Lavoro a Caltanissetta, un incontro tra comunità ed esperti del settore

Lavoro, inclusione, innovazione a forte impatto sociale. Sono questi i temi dell’evento promosso dal Consorzio Sol.Co. che si svolgerà venerdì 19 luglio, a partire dalle ore 9.00, alla Casa delle culture e del Volontariato di Caltanissetta, riunendo istituzioni, forze sociali, esperti del mondo produttivo, giovani startupper e cittadini per approfondire metodologie e strategie operative attorno al tema dell’inserimento lavorativo.

Si calcola infatti che oltre il 50% dei giovani siciliani non sta studiando, né lavorando, che più di 340mila famiglie vivono in condizioni di estrema povertà necessitando di percorsi di inclusione sociale e non soltanto lavorativa e che sono 51mila gli occupati in meno rispetto allo scorso anno.

Queste le motivazioni che spingono il Consorzio Sol.Co. ad aprire un dibattito con tutte le forze in campo per approfondire e condividere, anche attraverso la propria esperienza, le declinazioni metodologiche attorno al tema dell’inserimento lavorativo sperimentate in ambito locale, nazionale e comunitario. Dall’esperienza dei progetti PON Inclusione alla presentazione degli strumenti di inclusione sociale che favoriscono l'incontro tra impresa e capitale umano passando per l’esperienza nazionale del “Manifesto per rilanciare la cooperazione sociale di inserimento lavorativo”.

Ad arricchire la giornata sarà la presentazione del progetto comunitario“BEGIN - Environmental Guardianship for Inclusion”, di cui il Consorzio Sol.Co. è partner, e che punta sulla definizione di un modello di business innovativo per la creazione di startup sociali.

© Riproduzione riservata