Rione Provvidenza a Caltanissetta, riprendono i lavori di riqualificazione

Dopo una lunga pausa durata più di due anni riprendono i lavori al quartiere Provvidenza, ed entro un anno il lavoro dovrebbe essere finito. Sembrava essere la storia infinita quella del progetto di ristrutturazione di uno dei quartieri più antichi della città.

Tutto è cominciato nel 2013 durante la sindacatura Campisi. Quando l'assessore Andrea Milazzo riuscì a trovare i finanziamenti per la ristrutturazione. I lavori presero il via nel 2014, durante il mandato Ruvolo, ma con alterne fortune fino ai giorni nostri, il progetto in cinque anni e due amministrazioni è stato modificato un numero svariato di volte con lavori finanziati dal ministero delle infrastrutture per un totale 3 milioni di euro.

Prevista la costruzione di venti alloggi sociali e la riqualificazione di un intero isolato. Due i lunghi periodi di fermo, ad ottobre 2014 pochi mesi dopo l'inizio dei lavori è stato trovato dell'amianto e da li è partito un contenzioso tra ditta appaltatrice ed il Comune, una diatriba durata due anni.

