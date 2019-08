Lavoro, l'Asp di Caltanissetta assumerà 144 medici

L'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta assumerà 144 medici a tempo indeterminato. Un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, riguarderà 68 posti di dirigente medico, mentre il secondo avviso pubblico di mobilità esterna riguarderà altri 76 medici. In tutto si tratta di 144 medici suddivisi in 25 reparti. Ben 30 in totale saranno i medici che andranno a rafforzare gli organici dei Pronto Soccorso dell'intera provincia nissena.

A darne notizia questa mattina il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Il testo integrale dei bandi di concorso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione saranno pubblicati sull'albo dell'azienda e nel sito internet aziendale www.asp.cl.it - sezione Bandi concorso e avvisi. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

«Grazie a queste nuove assunzioni - ha ribadito il manager Alessandro Caltagirone - andremo a potenziare tantissimi reparti che da tempo ormai erano in sofferenza a causa della carenza di organico. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alle sinergie tra Asp e Assessorato e all'impulso propositivo dell'assessore Ruggero Razza nel coordinamento delle procedure concorsuali centralizzate e nello sblocco dei concorsi in sanità. Da evidenziare una vera e propria novità. Per quanto concerne il secondo bando relativo ai 76 dirigenti medici, la previsione contestuale della procedura di mobilità e quella di pubblico concorso per titolo ed esami qualora la prima non dovesse rispondere alle esigenze dell'azienda».

