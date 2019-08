Vocazioni in calo: il convento di Mazzarino a rischio chiusura

Il convento dei Frati minori cappuccini di Mazzarino è costretto a chiudere. Sono le vocazioni in calo in tutta Italia e anche in Sicilia ad avere spinto il 6 agosto scorso a questa decisione in occasione della seduta del consiglio provinciale dell'ordine.

I Frati minori di Mazzarino infatti esercitano il proprio servizio pastorale in due parrocchie con 3mila fedeli e custodiscono una ricca biblioteca di circa 15 mila volumi ma intanto l'età media dei confratelli avanza e l'unica soluzione ipotizzabile è proprio quella della chiusura dei conventi.

