Verifica sugli investimenti Eni, a Gela il vertice con Sicindustria

Un vertice per fare il punto sugli investimenti Eni a Gela. A chiederlo i sindacati ma anche Sicindustria, con Gianfranco Caccamo che aveva manifestato la sua preoccupazione a causa della mancata proroga della valutazione di impatto ambientale (Via).

Da qui l'incontro in programma per martedì 3 settembre alle 9,30 in municipio «al fine di non aggravare - scrive il sindaco Lucio Greco nella lettera di convocazione dell'incontro - il quadro economico, sociale e occupazionale del nostro territorio».

L'articolo completo di Donata Calabrese nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE