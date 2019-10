Viabilità a Caltanissetta, Falcone: "Faremo il punto sulle opere di competenza della Regione"

Sarà il momento per fare il punto sulle condizioni delle strade nissene. Marco Falcone l'assessore regionale alle Infrastrutture arriva a Caltanissetta per incontrare i sindaci del nisseno, i sindacati, le associazioni datoriali e raccontare loro cosa ne sarà delle infrastrutture viarie del territorio e di come il governo regionale sta seguendo i lavori in corso e quelli che dovranno essere appaltati a breve.

Caltanissetta è la seconda tappa di un percorso che toccherà i nove capoluoghi siciliani, una sorta di viaggio chiarificatore attraverso il buio che in questi anni ha avvolto la viabilità, soprattutto quella interna. I piccoli paesi che si congiungono alle città più grandi ancora attraverso delle trazzere.

Sarà consegnata una relazione dove opera per opera verrà spiegato lo stato di attuazione. «Una grande ripartenza» l'ha definita l'assessore regionale. «Faremo il punto sulle opere di competenza della regione - dice Falcone - una grande base di partenza attraverso la quale monitorare la situazione»

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE