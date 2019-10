Municipio di Montedoro, al via la stabilizzazione di 13 dipendenti

Ultimi giorni di precariato per tredici dipendenti del municipio di Montedoro. Tutti quelli in servizio al Comune con un contratto a tempo determinato. Fra un mese, per ognuno di loro, il rapporto di lavoro potrebbe trasformarsi a tempo indeterminato. Pur se «part-time».

Il Comune ha infatti emanato un avviso pubblico con il quale chiede ai tredici precari in servizio al municipio di manifestare il loro eventuale interesse a essere stabilizzati. «Mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time a18 ore settimanali». Tante quante quelle finora lavorate, ma da precari.

Il tutto in esecuzione di una determina dirigenziale del primo ottobre scorso che, a sua volta, fa seguito ad una delibera della giunta comunale del 7 giugno precedente. Con la quale l'organo esecutivo, presieduto dal sindaco Renzo Bufalino, nell'approvare la «programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019 - 2021», tra l'altro, aveva previsto l'avvio delle procedure di stabilizzazione per i tredici precari. Quattro operai di categoria «A» e nove impiegati di categoria «C».

