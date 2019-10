Viabilità, circonvallazione di Caltanissetta: "Completare via Romita è possibile"

Si ricomincia a parlare di piano della mobilità cittadina e Nello Ambra insieme insieme a Salvatore Licata rilanciano una proposta che l'amministrazione comunale dovrebbe fare sua, affinché venga ultimata via Romita. Si tratta di una arteria diventata fondamentale per gli spostamenti di migliaia di nisseni, intorno alla quale potrebbe sorgere un grande polmone di verde attrezzato, che sarebbe un ulteriore fiore all'occhiello per la città. Attualmente però l'arteria lascia monto a desiderare sotto tutti i punti di vista.

"Questa strada - dicono Nello Ambra e Salvatore Licata - è l'emblema di uno degli obbrobri edilizi del passato nisseno, un strada a due carreggiate che all'improvviso si interrompe lasciando due parti importanti della città a guardarsi solamente senza potersi toccare, senza potersi collegare. Il completamento di una strada che oggi si presenta a vicolo cieco, in realtà, va oltre il mero congiungimento di due quartieri quali quelli di San Luca e Balate-Pinzelli, perché, a ben vedere, è volto a dare un nuovo assetto alla città. La creazione di una vera e propria tangenziale di cui oggi è priva Caltanissetta servirebbe a decongestionare il traffico rendendo le percorrenze più brevi e veloci, ridurrebbe la presenza di smog nelle parti centrali dell'abitato, migliorando inevitabilmente la qualità della vita dei cittadini nisseni".

