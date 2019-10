Personale dell'Asp di Caltanissetta, al via la trattativa

Il segretario generale della Funzione pubblica Cgil Rosanna Moncada e quello provinciale Angelo Polizzi si dicono pronti ad avviare la contrattazione per in nuovo contratto integrativo aziendale (Cia) dell'Asp.

«Oggi si insediano i tavoli tecnici propedeutici alla stesura della bozza per il nuovo contratto integrativo aziendale dell'Asp di Caltanissetta - scrivono i due sindacalisti - e per quanto ci riguarda già nel documento sindacale del settembre scorso abbiamo ritenuto di indicare l'atto aziendale come il primo momento di una necessaria riorganizzazione dell'Asp nissena. Ne Abbiamo successivamente condiviso obiettivi e priorità confermando quello che per noi risulta un punto di partenza imprescindibile ossia il bisogno e le esigenze del malato. Ma un buon servizio sanitario che è un requisito fondamentale in una società civile esige che i lavoratori della sanità pubblica possano svolgere il proprio lavoro con dignità e attraverso la valorizzazione di quello che per noi risulta un elemento fondamentale: il fattore umano».

Secondo la Fp Cgil i passi da compiere sono ancora tanti: la definizione della pianta organica, il contratto integrativo aziendale del comparto e il nuovo contratto nazionale della dirigenza sanitaria. Momenti fondamentali per poter riorganizzare il personale e rilanciare le attività e l'offerta sanitaria nella nostra provincia e più in generale nel territorio del centro della Sicilia.

