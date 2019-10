Caltanissetta, 3 nuovi ambulatori di Cardiologia all'ospedale Sant'Elia

Il reparto di Cardiologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, diretto dal cardiologo Felice Rindone, si arricchisce di tre nuovi ambulatori specialistici. Oltre al già ben avviato ambulatorio di Cardiologia per esterni e per i test da sforzo, guidato dal cardiologo Sergio Sanguedolce, sono stati avviati un ambulatorio per pacemaker e aritmologia (cardiologi Calogero Geraci e Rosario Russo); un ambulatorio di Ecocardiografia di II livello (cardiologi Paola Sanfilippo, Annamaria Pistritto, Viviana Milino e Fiorella Privitera) e uno per lo scompenso cardiaco (cardiologi Gabirella Modica, Salvatore Galiano e Sonia Dell'Oglio).

"I pazienti saranno seguiti meglio - ha spiegato il direttore facente funzioni del reparto di Cardiologia, Felice Rindone - lo stato di compenso emodinamico, per chi ha subito un intervento, potrà mantenersi più a lungo e quindi contiamo anche di poter registrare, nel tempo, una minore mortalità. L'ambulatorio di elettrostimolazione prevederà un incremento degli impianti visto che i pazienti potranno essere seguiti più da vicino. Ogni paziente sarà monitorato costantemente e non appena ci accorgeremo che la funzione cardiaca scende al di sotto del 35%, impianteremo i defibrillatori per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Ciò ci consentirà di aumentare gli anni di vita del paziente ed evitarne il decesso improvviso"

