Scuola, il giudice nisseno: "I docenti esclusi dalle Gae possono essere reintegrati"

Il giudice Angela Latorre della sezione Lavoro del Tribunale ha accolto il ricorso di una nissena, insegnante di scuola materna e la decisione dovrà essere osservata dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. Si tratta di una sentenza che, probabilmente, diventerà "pilota" e che potrebbe aprire una nuova frontiera in tema di scuola e graduatorie.

La ricorrente, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento-Caltanissetta), era stata depennata dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola materna, ma adesso, su disposizione del giudice, dovrà essere reinserita con il punteggio maturato al momento della cancellazione. L'esclusione era legata alla mancata presentazione della richiesta di aggiornamento.

