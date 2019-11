Scuole statali nel Nisseno, 45 posti a rischio nel settore appalti pulizie

Così come nel resto d'Italia, anche in provincia di Caltanissetta c'è preoccupazione per la sorte di 45 lavoratori che da anni si occupano del servizio di pulizia delle scuole statali.

E per esprimere il loro timore di perdere il loro posto di lavoro, le maestranze ieri mattina, hanno inscenato un sit-in davanti la sede della prefettura di Caltanissetta.

Una manifestazione pacifica organizzata di concerto con i rappresentanti sindacali di categoria. Ad organizzare il presidio sono stati i rappresentanti sindacali della Filcams Cgil Caltanissetta, Fisascat Cisl e Uil Trasporti a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli appalti di pulizia delle scuole dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta, i quali sono fortemente preoccupati per il loro futuro, poiché il governo ha imposto uno stop agli appalti.

