Caltanissetta, completati 8 chilometri della statale: "Riapre un altro tratto della 640"

Martedì prossimo sarà aperto un tratto ulteriore della strada statale 640. «Martedì sarà tutto aperto fino alla svincolo di Caltanissetta sud all'altezza di Scaringi. Quindi si arriverà dallo svincolo ad Agrigento in un'unica tirata senza più deviazioni come promesso prima di Natale». Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gambino ieri mattina dopo un sopralluogo effettuato in notturna, la sera prima, per accertare lo stato dei lavori.

«La cosa che mi conforta e che nessuno ha tagliato nessun nastro - ha detto il sindaco- siamo riusciti ad aprire un tratto di strada che fino a poco tempo fa era privo di barriere, adesso le barriere ci sono. C'è la segnaletica orizzontale, evidentemente hanno completato le procedure amministrative di collaudo e la strada è diventata percorribile anche se in parte».

Il doppio senso nel tratto di strada riaperto diventerà senso unico quando nei primi mesi del 2020 sarà aperto il tratto parallelo sul quale ci sono ancora lavori di completamento in corso. «A poco a poco stiamo riguadagnando la nostra 640 - ha continuato il sindaco -. Più che una conquista questo pezzo di strada mi sembra una grande speranza. La speranza di avere in tempi europei la 640 completa in entrambe le direzioni, sia per lo svincolo della A19 sia per Agrigento».

I tempi erano stati dettati durante la visita che aveva effettuato in città, proprio per seguire i lavori, il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

