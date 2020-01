Partono i concorsi al comune di Caltanissetta. Bando per 30 posti tra amministrativi, tecnici e polizia municipale. Si tratta di 6 agenti di polizia municipale in categoria C di cui 3 riservati agli interni; 8 posti in categoria C di cui 2 di istruttori finanziari (uno per gli interni) e 6 amministrativo contabili di cui 3 riservati agli interni; 8 posti di istruttore tecnico in categoria C di cui 4 riservati agli interni. 4 posti di istruttore direttivo tecnico di cui 2 riservati agli interni e 4 di istruttore direttivo di polizia municipale in categoria D di cui 2 riservati agli interni.

Sono queste le figure ricercate dal Comune di Caltanissetta con i concorsi banditi per 30 posti. I bandi sono stati emanati con diverse determinazioni dirigenziali del 31 dicembre scorso. Dei 30 posti la metà sono riservati agli interni che potranno così concorrere per le progressioni di carriera. La restante parte è rivolta agli esterni.

