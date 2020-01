Carenze di organico alle Poste, la Uil sollecita le assunzioni nel Nisseno

Fabio Puzzanghera, segretario territoriale di Uilposte non ci sta e dice la sua sulla carenza di personale negli uffici postali del nisseno.

La provincia di Caltanissetta vanta la presenza di 36 uffici postali dislocati sull'intero territorio, ed in alcuni comuni ad alta densità abitativa come quelli di Caltanissetta, Gela, San Cataldo, Riesi, Santa Caterina, Delia a servire la cittadinanza locale appena 1 o 2 unità di sportello. «A testimoniare l'ingente carenza di personale che opera agli sportello, un delta negativo rilevato pari a 19 unità, quale differenza di organico complessivo in forza tra l'anno 2019 ed il 2020, nonché l'elevato numero di ore di prestazione straordinaria erogata dal servizio gestione operativa di filiale» sottolinea il sindacalista della Uilposte.

«Di conseguenza risultano estenuanti le attese negli uffici postali da parte degli utenti - sottolinea Puzzanghera con lunghe code agli sportelli (in alcuni casi anche pari a 3 ore), con le lagnanze e giuste proteste da parte dell'utenza. Gli addetti lavorano oramai ripetutamente sotto stress psicofisico ben oltre la soglia del limite di tolleranza».

