Mussomeli, Comune senza personale impiega un'ex dipendente pensionata

L'amministrazione comunale di Mussomeli non ha provveduto ancora alla sostituzione dei dipendenti andati in pensione, poiché versa in stato di dissesto, e un'ex impiegata, pensionata, continuerà a lavorare al municipio. Per altri sei mesi. Anche questa volta gratuitamente. Senza nemmeno un rimborso spese. Solo non avrà l'obbligo di timbrare il cartellino.

L'unico onere a carico del comune sarà la polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile come è già dal primo agosto dello scorso anno. Dallo stesso giorno, cioè, in cui l'impiegata avrebbe dovuto lasciare il comune, perché oramai in pensione. Poiché aveva raggiungimento sia il limite d'età ordinamentale, sia la massima anzianità contributiva.

Si tratta della ragioniera sessantacinquenne Lorenza Casamassima, in servizio all'ufficio personale del municipio, da un quarantennio, come videoterminalista e addetta, nello specifico, al pagamento degli stipendi e tutto a ciò che inerisce la parte economica e finanziaria dei pagamenti dei dipendenti comunali.

