Viabilità a Montedoro, chiesto l'aiuto della Regione

Nuova visita istituzionale a Montedoro legata alla viabilità locale. Questa volta nel piccolo centro del Vallone si recherà l'assessore regionale alle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone. Anche in questo caso, su invito del sindaco di Montedoro Renzo Bufalino.

Così come, tre mesi fa, quando nel paese da lui amministrato si recò il ministro per il Sud e della coesione territoriale Giuseppe Provenzano. La visita dell'assessore Falcone è in programma nella tarda mattinata di domani.

L'esponente del governo regionale siciliano a Montedoro vorrà verificare quale sia la situazione della viabilità provinciale. Ed anche per valutare le criticità ad essa connesse, dovute soprattutto alla mancanza di interventi di manutenzione. All'incontro saranno presenti anche i primi cittadini e i presidenti dei consigli comunali di Milena e di Racalmuto.

