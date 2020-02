Caltanissetta, Anas: "La galleria Sant'Elia al top delle tecnologie"

Articolata e dettagliata la risposta ai quesiti che sono stati posti dall'onorevole Alessandro Pagano della Lega in relazione alle presunte criticità riguardanti la qualità costruttiva della nuova galleria a Caltanissetta, quella battezzata Sant'Elia. Per l'Anas non rispondono al vero le presunte criticità in quanto l'opera in questione costituisce un prodotto di alta ingegneria, nota a livello internazionale, oggetto di studi, pubblicazioni e convegni.

La galleria è stata progettata, eseguita e controllata secondo i più elevati standard del settore non solo dal punto di vista ingegneristico e ambientale, ma anche amministrativo e legale e continuamente verificata da parte di organi di controllo terzi.

«I modesti fenomeni di infiltrazioni di acqua che oggi si riscontrano - sostiene la nota dell'Anas - sono dovuti al mancato completamento di lavorazioni complementari (sigillatura dei conci prefabbricati del rivestimento della galleria) causato del blocco del cantiere dovuto alla crisi finanziaria del Contraente Generale, per risolvere la quale è come noto in corso una intensa attività tecnico-amministrativa delle parti coinvolte, allo copo di arrivare alla ripresa dei lavori anche in galleria. Problematiche tecniche, nel corso della costruzione di opere così complesse, possono sempre verificarsi ma la ritardata sigillatura non compromette in alcun modo la sicurezza strutturale dell'opera, completa al 75 per cento. I danni superficiali causati dallo scorrimento delle acque saranno ripristinati a cura e spese degli esecutori, che ne mantengono la piena responsabilità tecnica, come previsto dal contratto di affidamento».

La struttura della galleria è dunque pienamente efficace a sopportare le sollecitazioni che gli vengono trasmesse da un contesto idro-geologico certamente complesso, come molti altri in Sicilia, ma proprio per questo studiato ed analizzato approfonditamente in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.

