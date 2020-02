Caltanissetta, al via "L'abbiamo imbroccata": in 6 ristoranti solo acqua dal rubinetto

Entra nel vivo il progetto «L'abbiamo imbroccata» promosso da Legambiente Caltanissetta: in sei ristoranti del capoluogo, in zone a distribuzione h24, verrà servita ai clienti acqua corrente di acquedotto, in brocche o bottiglie di vetro personalizzate.

Un contributo concreto di decarbonizzazione e di contrasto alla moda dell’usa e getta - che tanto costa in termini di sostenibilità ambientale. L’Italia, Paese delle Alpi, degli Appennini e delle sorgenti, è infatti, curiosamente, il secondo Stato al mondo (dopo il Messico) per consumo-pro capite di acqua imbottigliata (oltre 14 miliardi di litri l’anno), con una produzione annua di almeno 7,2 miliardi di bottiglie in plastica.

Presentato lo scorso mese di dicembre al «Salus Festival», il progetto «L'abbiamo imbroccata» è il frutto di una convenzione sottoscritta tra Legambiente Caltanissetta, l’Asp di Caltanissetta e Caltaqua - Acque di Caltanissetta Spa, gestore del servizio idrico integrato dell’omonima Provincia.

