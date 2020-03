Carburante agricolo, procedure semplificate per i braccianti a Mussomeli

Anche a seguito delle recenti misure di contrasto alla diffusione del coronavirus i servizi più essenziali, legati a scadenza, quali concessione di carburante agricolo ad accise agevolate, attività ex Uma e certificato per l'abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, vengo forniti regolarmente. A darne notizia Giuseppe Calafiore, dirigente della sede periferica dell'Uia di Mussomeli del Dipartimento regionale dell'assessorato all'Agricoltura.

Per usufruire della concessione dei provvedimenti di assegnazione agli agricoltori del carburante agricolo, è stata autorizzata dal dirigente generale del dipartimento regionale dell'Agricoltura, una procedura semplificata. Per accedere al beneficio, la ditta interessata, deve presentare apposita istanza di assegnazione carburante agricolo su un modello semplificato, come quello approntato dall'Uia di Mussomeli, ed inoltrarlo tramite Pec all'indirizzo: uiamussomeli@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it e qualora sprovvista di Pec all'indirizzo uiamussomeli@regione.sicilia.it.

© Riproduzione riservata