Coronavirus, a Caltanissetta i fioristi chiedono la riapertura del cimitero

Hanno chiesto la riapertura del cimitero nel breve termine, i fioristi, durante la riunione con le categorie artigianali che si è tenuta in video conferenza dalla sala biblioteca di Palazzo del Carmine continuano i tavoli tematici per la rigenerazione. Il terzo incontro venerdì.

La proposta dei parrucchieri e delle estetiste riguarda la necessità di avere delle ordinanze specifiche per rimodulare gli orari di lavoro dalle 8 alle 21 e 6 giorni su 7.

Scopo ultimo di questi incontri organizzati dall'amministrazione comunale è stilare un documento unico, contenente idee, proposte, soluzioni per affrontare la rigenerazione nel breve e medio lungo periodo, con la finalità di condividere «la sintesi» con il Ministro per il Sud Provenzano ed il Viceministro per i Trasporti Cancelleri, che parteciperanno all'incontro conclusivo: pare che Giancarlo Cancelleri abbia dato la sua disponibilità, per stabilire con il governo nazionale la direttrice da seguire per lo «sviluppo del territorio». Erano presenti anche tutti i rappresentanti delle maestranze locali, che si identificano nella Real Maestranza.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE