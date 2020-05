A Gela e Vittoria contributi per i centri per anziani, al via le domande

L'Autorità Urbana di Gela ha approvato l'avviso indirizzato ai Comuni di Gela e Vittoria, a valere sull'Azione 9.3.5 del Po Fesr Sicilia 2014/2020, per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture per comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia. La dotazione finanziaria è pari a 1.620.000 euro.

Approvato anche l'avviso per il finanziamento di investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo diretti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura.La dotazione finanziaria è di 1.260.000 euro, a valere sull'Azione 9.3.8.

Le domande vanno inviate entro le 24 del 60° giorno dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Gela, a mezzo pec.

