Ospedale di Caltanissetta, scade l'incarico e si dimette il direttore generale

Lascerà l'incarico dopo la scadenza del 31 maggio il direttore dell'ospedale Sant'Elia. Lino Di Mattia ha presentato ieri le sue dimissioni alla direzione strategica dell’Asp per insostenibilità dei troppi incarichi, compreso quello legato all’emergenza Covid, e per motivi personali e familiari.

«Negli ultimi anni - si legge nella lettera - l’attività della direzione medica del presidio ospedaliero Sant'Elia è stata particolarmente intensa per la complessità strutturale-organizzativa e, allo stesso tempo, le potenzialità del presidio come centro Hub. Sin dall’inizio dell’incarico di sostituzione di direttore di presidio, nonostante le difficoltà oggettive, il sottoscritto si è speso, insieme ai colleghi, con tutte le proprie forze e capacità, per riuscire a portare avanti al meglio l’incarico ricevuto. A creare poi una situazione insostenibile - aggiunge il medico - è sopravvenuta l’emergenza Covid, che ha aggiunto alle già innumerevoli attività e responsabilità del sottoscritto, tutte quelle dovute alla continua riorganizzazione di spazi, servizi e risorse, che ogni giorno richiedono attenzione diretta sul posto, per le implicazioni logistiche, organizzative, procedurali, di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti».

Il medico ha aggiunto poi motivazioni legate a problematiche di natura familiare e personale, affermando di non essere nelle condizioni di «accettare un eventuale proseguo di sostituzione del direttore medico di presidio il cui termine scade il 31 maggio 2020. Lo spirito - ha aggiunto - vuole essere di onestà intellettuale e morale nei confronti dell’azienda, per la quale il sottoscritto si è sempre speso e continuerà a spendersi».

