Caltanissetta, slitta il pagamento della Tari

Si potrà pagare in tre soluzioni a partire da settembre la Tari, che è stata prorogata dall’amministrazione comunale di Caltanissetta, per aiutare le famiglie meno abbienti ed alcune categorie commerciali. La delibera su proposta dell’assessore alle finanza Luciana Camizzi è stata pubblicata qualche giorno addietro sull’albo pretorio ed è già efficace.

La proroga dei versamenti della tassa in tre soluzioni, il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, previa presentazione di una autocertificazione sul portale del contribuente.

Il provvedimento si rivolge alle utenze domestiche in possesso dei requisiti per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di gas, energia elettrica e servizio idrico, così come definite da Arera, alle utenze non domestiche le cui attività, i cui codici Ateco, sono stati sospesi a causa del lockdown.

