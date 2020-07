Case popolari, nel Nisseno al via progetti per 3,2 milioni

Continua l’opera di manutenzione nel Nisseno grazie all’autorizzazione del finanziamento per un importo pari a 3.272.980,39 euro gestito dall’Ente Autonomo Case Popolari (IACP) per la realizzazione di opere di manutenzione edile in diverse zone del territorio locale.

"Da quando siamo al Governo della Regione, una nuova stagione è cominciata, all’insegna delal riqualificazione territoriale, finalizzata al miglioramento delle condizioni strutturali locali. Il nostro impegno è massimo, all’insegna del duro lavoro affinchè anche in provincia di Caltanissetta fossero assegnati fondi per l’ammodernamento degli spazi abitativi. Adesso si rendano operativi i progetti esecutivi" riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso. (ITALPRESS).

