Sicilia, pubblicati i bandi per la gestione di 2 saline: 500 assunzioni

La Regione Sicilia ha pubblicato due bandi per la gestione delle saline minerarie di Salina-Pioppo e Case Rainieri. Dai siti si potranno sfruttare circa 220 milioni di tonnellate di salgemma e come dichiarato dal direttore generale del dipartimento, Salvatore D’urso, sono previste circa 250 assunzioni a tempo pieno per ogni impianto. La gara verrà affidata alle imprese che presenteranno l’offerta economica più vantaggiosa e la durata della concessione cambierà in base alle agli interventi, ma senza superare i 30 anni.

Secondo i dati forniti dall’Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nel 2018 sono state prodotte in Italia 261 mila tonnellate di sale e ne sono state vendute 300 mila per un valore di circa 35 milioni di euro. Nonostante ci siano 6 siti marini e 4 siti minerari attivi, nel 2019 sono stati importati circa 34 milioni di euro di sale. Questo è dovuto al prezzo di alcuni sali maggiormente consumati, come il sale dell’Himalaya, venduto a 50 euro al chilo, rispetto ai 3 euro al chilo del sale prodotto in Italia.

Nel 2019 le Saline di Margherita di Savoia, in Puglia, che con 4.500 ettari sono le più grandi d’Europa, sono passate ai francesi di Salins du Midi. L’azienda francese infatti è riuscita a battere la concorrenza di altri imprenditori locali, aumentando la gestione dei siti di produzione salina in Italia.

