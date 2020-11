Gela, da lunedì ripartono i lavori di riqualificazione urbana

Come annunciato dall'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi, ripartono a Gela i lavori di riqualificazione urbana dei cantieri finanziati nell'ambito del Patto per il Sud. In Viale Mediterraneo si riparte lunedì, in via Niscemi entro la prossima settimana.

La comunicazione è arrivata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, al termine dell'esame della relazione archeologica redatta dal dr. Angelo Mondo.

Nella nota si legge che la Soprintendenza, sulla scorta della documentazione prodotta e dopo aver accertato la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici riconosciuti e tutelati dal piano paesistico, esprime parere favorevole ai lavori a patto che gli stessi, in particolare quelli che riguardano la sostituzione della condotta idrica e l'impianto di illuminazione pubblica, dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di personale specializzato (archeologo).

