Caltanissetta, contributi a fondo perduto per associazioni e negozi

È stato dato il via dalla Giunta Gambino alla pubblicazione dell' Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni sportive, operatori culturali ed attività commerciali interessate dalle restrizioni del DPCM 24 del ottobre 2020 e del DPCM del 3 novembre 2020.

Questo intervento attesissimo da tante microimprese di Caltanissetta è stato condiviso dalle associazioni di categoria: Cna, Confesercenti, Confcommercio, Cidec, Pmi Sicilia, Fenimpresa. Gero Nicoletti per Confcommercio, Rocco Pardo per Confesercenti e Carmelo Milazzo per Cidec: "Ringraziamo l'amministrazione comunale per avere condiviso le azioni a sostegno del tessuto economico. I tempi e le condizioni dovranno stringerci in modo saldo per una proficua ripresa economica, che deve vedere come unico nucleo il benessere territoriale".

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Caltanissetta

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE