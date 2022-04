Il Best Banks Italia alla Banca Sicana di Caltanissetta

Un importante riconoscimento nazionale è stato conferito alla Banca Sicana, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Caltanissetta, 15 filiali e una competenza territoriale in 51 comuni di tutta la Sicilia. Nell’ambito di Milano Finanza Banking Awards 2022, promosso ed organizzato dal quotidiano MF/Milano Finanza, alla Banca Sicana è stato infatti consegnato il premio «Best Banks Italia» nella sezione «Eccellenze Regionali - Sicilia». Un risultato che attesta il peso e la valenza, anche su scala nazionale, che ha assunto negli anni l’azienda presieduta da Giuseppe Di Forti e diretta da Michele Augello. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è avvenuta a Milano. «Si tratta di un premio - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Di Forti - che certifica i risultati della nostra Banca. I valori e gli indici di bilancio (CET1 29%, Texas Ratio 23%, NPL Ratio netto 1,1%, Utile netto 3,6 milioni di euro) delineano un quadro di solidità assoluta e acquisiscono un peso specifico ancora maggiore perché apprezzati e riconosciuti da esperti e specialisti del settore. Risultati raggiunti anche grazie al supporto di Cassa Centrale Banca, la nostra Capogruppo ai primi posti in Italia per solidità. Il Credito Cooperativo è un modello di Banca di successo e Banca Sicana, frutto di sette aggregazioni, vanta una lunga storia ed unisce tradizione e dinamicità».

Per il presidente di Banca Sicana «ricevere questo riconoscimento rappresenta energia per proseguire con rinnovato slancio e con la passione di sempre. Viene premiato l’impegno dei nostri dipendenti, veri artefici di questo successo, ma anche valorizzata l’intera comunità di appartenenza; ciò dimostra che si può essere «eccellenze» anche in Sicilia».

«Il riconoscimento - ha dichiarato il Direttore Generale Michele Augello - ci coglie al termine di un percorso di crescita e di consolidamento molto impegnativo e, pertanto, ci giunge particolarmente gradito. Vengono così premiate le competenze e le professionalità interne della Banca che hanno profuso grande impegno ed hanno creduto nel progetto di rilancio aziendale».

© Riproduzione riservata