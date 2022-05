Caltanissetta: bando da 3,6 milioni per la refezione scolastica nei prossimi 3 anni

A Caltanissetta il bando da 3,6 milioni per la refezione scolastica per i prossimi 3 anni. Per presentare le offerte al Comune c'è tempo fino al 31 maggio.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di refezione scuole dell'infanzia, elementari e medie a tempo pieno o prolungato per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, a partire dal prossimo ottobre.

I pasti che complessivamente dovranno essere forniti ogni anno sono 257.323 e il prezzo a base d’asta per ogni singolo pranzo è di 4,70 euro più iva.

Il servizio dovrà essere erogato, in linea di massima, dal primo ottobre al 31 maggio di ogni anno e dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì nei giorni in cui è prevista l’attività didattica.

Ecco l'elenco delle scuole alle quali dovrà fornito il servizio di refezione:

Circolo didattico Sciascia (plessi Sciascia, Pantano e Faletra), istituto comprensivo Caponnetto (plessi S. Petronilla e Real Maestranza), istituto comprensivo Leonardo Radice (plessi Leonardo Radice e Borsellino), istituto comprensivo Vittorio Veneto (plessi Vittorio Veneto, Russo e Santa Barbara).

© Riproduzione riservata