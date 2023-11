Caltanissetta, in vendita il lussuoso palazzo di Antonello Montante

Deve monetizzare Antonello Montante, ci saranno da risarcire le parti civili, solo agli enti che si sono costituiti parte civile spetta un indennizzo di 80 mila euro. Poi tutte le parti private così si va ben oltre i 100 mila euro. Dopo la sentenza di primo grado fu disposto un primo sequestro conservativo anche dei conti correnti e si scoprì che contenevano non più di 3 mila euro. Quindi ha messo in vendita uno dei suoi palazzi, tra i più belli di Caltanissetta, Palazzo Sillitti Bordonaro, un gioiello al centro della piazza principale che si affaccia sul salotto buono della città. Prezzo di vendita due milioni di euro per 2.195 metri quadri in tutto disposti su quattro piani arredi compresi.

Sono in tutto 33 stanze e due grandi saloni al piano nobile. Una piccola reggia. Al piano terra per un pò di anni ha avuto sede Banca Nuova che pagava un affitto e pare che con la pigione della banca, Montante o meglio la società che ha acquistato il palazzo «Alechia» dalla crasi dei nomi delle due figlie Alessandra e Chiara, ripagasse il mutuo contratto. Lo storico fabbricato fu sede di rappresentanza di Sicindustria. Nei grandi saloni con alle pareti broccati rossi, pare siano passati esponenti del mondo della politica e dell’economia. Tra le storie curiose che intrecciano la vita del palazzo con quella del cavalier Montante adesso condannato in secondo grado a 8 anni, c’è quella del blasone in gesso che fu messo nell’androne del palazzo. Uno stemma nobiliare che però la soprintendenza intimò di togliere perché non corrispondeva allo stemma della famiglia Sillitti Bordonaro, ma che Montante pare dicesse appartenere alla sua casata. La trattativa è riservata come si legge nell’inserzione della società immobiliare che la sta curando. Pare che i due milioni siano trattabili per arrivare a 1.200 mila euro. Qualche tempo fa pare si sia fatto avanti un compratore che aveva in animo di trasformare il palazzo in un albergo di lusso con ristorante. Ma poi non se n’è fatto più nulla.

Nella foto palazzo Sillitti Bordonaro