La Croce rossa cerca operatori a Caltanissetta: i requisiti, il bando

La Croce rossa cerca operatori a Caltanissetta. È stato bandito un concorso, che scade il prossimo 15 febbraio, per l’inserimento lavorativo di 36 figure professionali. La sede di lavoro è in via Xiboli, 345. Si tratta di un’esperienza di servizio civile della durata di dodici mesi con un compenso mensile di 507,30 euro.

IL BANDO

Croce rossa, l'attività degli operatori

Il bando prevede la selezione di trentasei unità presso la Croce rossa italiana di Caltanissetta. Le varie attività che devono essere espletate sono in particolare quelle relative ai servizi di sanitari di assistenza sanitaria, emergenza, trasporti infermi ed invalidi, dialisi, attività sociali, mensa sociale, unità mobile di assistenza ai fragili, donazione del sangue e quant’altro necessario all’ente di accoglienza. Le 36 persone selezionate avranno un rimborso mensile di 507,30 euro per dodici mesi per un impegno settimanale di 25 ore. Il bando prevede l’impiego del personale in giornate festive ed orari notturni.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto i 18 e non aver superato i 28 anni di età (28 anni + 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

Le informazioni

Qualsiasi informazione può essere chiesta alla segreteria del Comitato in via Xiboli, 345, dal lunedì al sabato e al numero 093425999;

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione, entro le ore 14 del prossimo 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line, a questo indirizzo. Alla segreteria non possono essere consegnate le domande a pena di nullità della stessa.