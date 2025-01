Il Molino Riggi di Caltanissetta al Sigep: «Pronto per inaugurare un nuovo impianto ad Assoro»

Il Sigep sarà l’occasione per mettere in luce prodotti di punta del molino studiati appositamente per il settore, con una gamma professionale completa che risponde alle esigenze concrete della nuova concezione di pizza e pizzerie. Le farine avranno un ruolo di assoluto rilievo e in fiera sarà possibile conoscere tutte le referenze del brand comprese la linea Pizza Maestro e le ultime novità del molino siciliano. Per tutti i visitatori, ci saranno degustazioni delle pizze e dei prodotti appena sfornati guardando all’innovazione del mondo pizza e pane.

Tra cooking show previsti quelli di Carmine Pellone, di Fonderì Pizza Glamour, Giuseppe Pavone di Magatama, Salvatore Capizzi di Molecola, Vincenzo Florio dell’International Pizza Academy, Antonio Minissale de Il Laboratorio degli Impasti, Emilio Di Nardo di Jarama, Luciano Dado di Vizi da Re, Pasquale Germanò de Lo Spizzicotto, Carlo Conti del Panificio Conti, Federica Stabile di Giropizza, Christian Riccio de La pizza del Riccio, Francesco De Bernardo de La taverna del Re, Francesco Cimino di Gianni e Pinotto, Mauro Pozzer di Pizzeria alla Rotonda, Mario Giombarresi di Bassi Fondenti, Salvo Nonnato di Mani in pasta, Andrea D’Antonio de Le Scuderie, Vincenzo Caiazzo de Le Magnolie, Giuseppe De Bono di Fonderì Pizza Glamour, Vincenzo Sclafani di Panificio Sclafani. Durante la manifestazione esperti e tecnici di Molino Riggi saranno a disposizione per rispondere a domande e fornire consulenze personalizzate a clienti e a tutti gli interessati. I forni all’interno dello stand Riggi sono dell’azienda Ceky specializzata in forni per pizza.

«Con il Sigep – commenta il ceo Marco Riggi – e gli eventi fatti nei mesi passati e quelli in programma nell’immediato futuro prosegue il progetto di comunicazione della nostra linea di farine, comprese quelle per pizza, che includono un prodotto macinato a pietra e a cilindri; farine, per la maggior parte di provenienza da grani italiani, frutto di una rigorosa selezione che ne garantisce la massima qualità. È un momento di svolta importante perché tra qualche mese inaugureremo anche il nuovo Molino ad Assoro, punto strategico da sempre per la filiera del grano sin dai tempi dell’antica Roma. La Sicilia è stata granaio d’Italia e Riggi oggi ha l’obiettivo di conservare questa peculiarità. Da sempre abbiamo tutelato i grani antichi siciliani e da qualche anno mio fratello Alessandro, direttore tecnico della produzione, ha messo in luce la capacità delle nostre farine per creare un prodotto di altissima qualità in linea con i tempi, guardando con molta attenzione alle esigenze dei pizzaioli e dei maestri della lievitazione».

La storia del marchio Riggi si sviluppa attorno ad una grande ambizione: quella di far conoscere nel mondo le antiche farine artigianali siciliane, capaci di dar vita a paste e prodotti da forno di altissima qualità e dal gusto unico. È una storia dalle radici lontane. Comincia nel 1955, quando Calogero Riggi fonda a Caltanissetta il suo primo mulino che, grazie anche alla sua centralità, diventa un punto di riferimento per la raccolta del frumento e dei legumi in Sicilia. In 60 anni Riggi ha maturato competenze e consolidato i rapporti con i fornitori, che procurano i migliori grani 100 per cento siciliani e certificati. Materie prime di grande qualità che, in combinazione con passione e valori dell’azienda, creano prodotti di alta qualità e dalle ottime proprietà nutrizionali.