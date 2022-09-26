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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, definitivo: Michela Brambilla vince nell'uninominale Sicilia 1 Gela-U04 (Sez. 355/355)
I VOTI

Camera, definitivo: Michela Brambilla vince nell'uninominale Sicilia 1 Gela-U04 (Sez. 355/355)

elezioni 2022, politiche 2022, Caltanissetta, Elezioni 2022
Michela Vittoria Brambilla

CAMERA MAG.: SICILIA 1 - U04

DATI DEFINITIVI

355 sezioni su 355

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA 43.244 35,1
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 20.494 16,9
- FORZA ITALIA 15.893 13,1
- LEGA PER SALVINI PREMIER 5.635 4,7
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 904 0,8
PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO 35.186 28,6
- MOVIMENTO 5 STELLE 34.709 28,6
RIGGI MARTINA 19.089 15,5
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 14.479 11,9
- +EUROPA 1.846 1,5
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.602 1,3
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 808 0,7
MODAFFARI GIAMPIERO 11.774 9,6
- SUD CHIAMA NORD 11.547 9,5
MAGANUCO EMANUELE 10.148 8,2
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 9.636 8,0
ALFIERI ROSSELLA 1.684 1,4
- ITALEXIT PER L’ITALIA 1.654 1,4
LOMBARDO ALBERTO 1.276 1,0
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.254 1,0
CARUSOTTO GIUSEPPE 846 0,7
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 808 0,7

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