Molino Riggi di Caltanissetta protagonista a Napoli al Tuttopizza 2024

È stata l'occasione per mettere in luce prodotti di punta del molino studiati appositamente per il settore, con una gamma completa che risponde alle esigenze concrete della nuova concezione di pizza e pizzerie. Le farine hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo e in fiera è stato possibile conoscere tutte le referenze del brand, comprese la linea «Pizza Maestro» e le ultime novità del molino di Caltanissetta. Ai visitatori sono state offerte degustazioni delle pizze e dei prodotti appena sfornati guardando all'innovazione del mondo pizza.

«Lo spazio a TuttoPizza 2024 - commenta Marco Riggi, ceo di Molini Riggi - è arrivato in un momento importante per Molini Riggi. A Napoli per noi è iniziato il nuovo progetto di comunicazione della nostra linee di farine per pizza che provengono da macinazione a pietra e da grani italiani al 100 per cento. È un momento di svolta importante, perché tra qualche mese inaugureremo anche il nuovo Molino ad Assoro, punto strategico da sempre per la filiera del grano sin dai tempi dall'antica Roma. La Sicilia è stata granaio d'Italia e Riggi oggi ha l'obiettivo di conservare questa peculiarità. Da sempre abbiamo tutelato i grani antichi siciliani e da qualche anno mio fratello Alessandro, direttore tecnico della produzione, ha messo in luce la capacità delle nostre farine per creare un prodotto di altissima qualità in linea con i tempi, guardando con molta attenzione alle esigenze dei pizzaioli e dei maestri della lievitazione».