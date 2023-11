Pasticceria Imera, l’arte del far star bene

Pasticceria Imera nasce dal sogno di Angelo e Rosa e dalla loro decisione di rivoluzionare la propria vita, decisione seguita poi dai figli, Giovanni e Gaetano che nel 2007 decidono di mettere a frutto l’esperienza accumulata nel corso del tempo: la Pasticceria Imera di San Cataldo diventa cosi un punto di riferimento dell’arte dolciaria nel centro Sicilia.

Oggi Pasticceria Imera accoglie una grande famiglia che si impegna ogni giorno per offrire una proposta artigianale prodotta interamente all’interno del proprio laboratorio, con uno sguardo al passato e una ricerca verso il futuro.

Ogni creazione diventa un’esperienza in grado di suscitare sorrisi, portare buonumore, evocare ricordi.

I maestri pasticceri selezionano le migliori materie prime, custodiscono le ricette tradizionali e allo stesso tempo sono in continua evoluzione.

“Nel nostro laboratorio - spiegano - non c’è nessun ingrediente segreto, ma solo l’infinito amore di una grande famiglia per un lavoro artigianale che dura da quasi quarant’anni perché la pasticceria è l’arte del far stare bene. Da questa grande esperienza nascono i nostri panettoni artigianali, fiore all’occhiello della nostra pasticceria. Il cuore di questa creazione è il lievito madre che, rinfrescato quattro volte al giorno ogni quattro ore, garantisce morbidezza, una fragranza irresistibile, un profumo avvolgente e un gusto unico, senza l’utilizzo di alcun tipo di conservante, arricchito dalla scelta attenta di ingredienti spesso a chilometro zero e di alta qualità. I nostri panettoni artigianali incarnano la passione per la tradizione, sono creazioni uniche che soddisferanno il palato con ogni morso perché per noi la pasticceria è l’arte del far stare bene”.