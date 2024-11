Torronificio Geraci, delizie dal 1870

In Sicilia nel campo dolciario un’azienda di Caltanissetta da quattro generazioni ha raggiunto vette di eccellenza con materie prime del territorio e lavorazione artigianale, ricevendo anche numerosi e meritati riconoscimenti. La storia del Torronificio Geraci può essere considerata emblematica della più vasta storia delle aziende a gestione familiare siciliane.

Tutto inizia nel 1870 quando Michele Geraci, apprendista in una rinomata pasticceria di Caltanissetta, decide di mettersi in proprio e di realizzare la sua attività. Nasce così il Torronificio Geraci che diventa presto un punto di riferimento tra i torronifici (allora tantissimi) e le pasticcerie nissene.

Dall’anno della fondazione alla seconda metà del ‘900 il torronificio Geraci si impone sia come luogo di ritrovo dei nisseni sia come torronificio che esporta i suoi prodotti in tutta Italia.

C’è da sottolineare che nel Ventennio il Caffè Geraci diventa luogo di ritrovo per gli antifascisti. In quegli anni Calogero Geraci, tra i fondatori del Partito Comunista clandestino, si trova al confino ad Ustica, condannato dal regime fascista a rimanervi per un paio d’anni. A Villalba nel 1944 lo stesso Calogero Geraci è tra gli accompagnatori di Girolamo Li Causi e Michele Pantaleone quando la mafia spara su di loro.

Impossibile sintetizzare una storia di valori familiari e civili come quella della famiglia Geraci che si trova nella sua interezza sul loro sito www.geraci1870.com

Passiamo quindi agli anni ‘80 del XX secolo: sono i figli di Alfonso Geraci, in particolare Michele e Mariolina, a far riprendere la crescita aziendale.

Oggi il Torronificio è gestito dalla quarta generazione di Geraci. La priorità è tuttora l’altissima qualità della produzione, che si avvale di materie prime del territorio e metodi di lavorazione artigianali non dissimili da quelli delle origini dell’attività.

Nel 2011 è stato deciso di ricominciare la produzione di pasticceria fresca. Di un valore inestimabile sono stati i ricettari tramandati dalle donne di famiglia. Il 2020, 150° anno dell’attività di famiglia, vede gli attuali eredi ancora in prima linea nel gestire la produzione cercando di essere all’altezza della passione e dell’impegno di chi li ha preceduti.

Lungo l’elenco di premi e riconoscimenti, i primi risalgono alla fine dell’800. Il Torronificio Geraci prende parte al Salone del Gusto di Torino fin dalla prima edizione ed è stata l'unica azienda siciliana ad essere premiata da Unioncamere, nel giugno del 2011, in occasione di "Italia 150. Le radici del futuro", 133° Assemblea degli Amministratori delle Camere di commercio d’Italia. Infine grazie all’impegno della famiglia Geraci il Torrone di Caltanissetta è inserito nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali tenuto dal Ministero dell’agricoltura.