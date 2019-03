Palamilan, la gestione dell'impianto sportivo di Caltanissetta passa ai privati

A Caltanissetta la gestione di impianti sportivi comunale sta lentamente passando ai privati. L'amministrazione comunale, ormai a termine, sta dando così pratica attuazione al decentramento che figurava nel programma della giunta Ruvolo eletta nel 2014.

Adesso tocca al Palamilan - impianto proprio in questi giorni al centro di polemiche - cambiare gestione. Il Comune è pronto a pubblicare la manifestazione d'interesse e a seguire sono pronti interventi per 150mila euro. Prima però bisognerà affidare la gestione quinquennali a società o associazioni singoli oppure ad associazioni temporanee. Il Palamilan negli ultimi anni è stata la struttura stabile per le partite casalinghe della Pro Nissa Futsal di calcio a 5 protagonista di un doppio salto con le due consecutive promozioni in serie C e serie B.

La società proprio per festeggiare la promozione in B aveva pensato di organizzare nel corso dell'ultima gara casalinga una serie di eventi che avrebbe convogliato al Palamilan un consistente numero di tifosi.

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

