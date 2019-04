Arrivano i big, si accende la campagna per le comunali a Caltanissetta

Arrivano i rinforzi nella campagna elettorale. Soltanto sette giorni al voto ed i candidati sindaco si organizzano. Il capoluogo in 24 ore diventerà crocevia della politica nazionale, con i due vice premier che si avvicenderanno sui palchi allestiti in centro storico. I grandi nomi della politica nazionale verranno a sostenere la causa dei sindaci in pectore.

Ad iniziare sarà il leader della Lega Matteo Salvini che arriverà in città per sostenere la candidatura a sindaco di Oscar Aiello. L'appuntamento è giovedì alle 21 in corso Umberto. Organizzazione delle grandi occasioni con video collocati ai lati del palco e diretta social dell'evento sulla pagina del vice ministro. Matteo Salvini pernotterà a Caltanissetta e cenerà in un agriturismo con i candidati ed i sostenitori ed i dirigenti del partito.

Il giorno dopo, venerdì 26 aprile, Luigi Di Maio leader politico del Movimento Cinque sarà a comiziare a sostegno del candidato sindaco Roberto Gambino in piazza Garibaldi, l'orario previsto è le 19,30, anche per lui un ora a disposizione.

